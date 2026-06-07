De oorspronkelijke leden van K3, Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts, hebben zondagavond hun allerlaatste reünieconcert gegeven. Onder de naam K3 Originals gaven zij sinds afgelopen najaar bijna vijftig optredens in Antwerpen en Rotterdam. Zondagavond viel het doek in de AFAS Dome in hun thuisland België.

De zangeressen werden aan het begin van de show met luid gejuich ontvangen. De drie Belgen waren er zichtbaar door geëmotioneerd. Kathleen maakte bijvoorbeeld een gebaar van een hartje met haar handen, zo was te zien op Instagram. Na de enthousiaste ontvangst begonnen ze de show met het nummer Kuma He uit 2005.

Tussendoor werd het trio even op een luid boegeroep getrakteerd, nadat Karen zei dat dit de laatste keer was dat de fans hen met z'n drieën zouden zien optreden. "Dat had ik beter niet kunnen zeggen", zei ze met een grimas. De zangeres herpakte zich door te stellen dat iedereen in de zaal nog heel klein was toen ze K3 voor het eerst zagen. Kristel deed er een schepje bovenop door aan te nemen dat die fans nu zelf ook kinderen hadden. Voor alle grootouders in de zaal werd vervolgens Oma's Aan De Top gezongen.

Cirkel rond

Aan het einde namen de zangeressen, na opnieuw luid gejuich, het woord om hun fans nog een laatste keer te bedanken. "Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om hier te staan", zei Kristel geëmotioneerd. "Maar het was een hele eer om onze liedjes nog voor jullie te mogen zingen." Kathleen voegde daaraan toe: "Misschien valt het doek nu, maar we nemen jullie altijd mee in ons hart. Van Afrika tot in Amerika", zei ze verwijzend naar de songtekst uit het lied Alle Kleuren.

De avond werd vervolgens afgesloten met het nummer waar het voor de originele K3-leden allemaal mee begon: Heyah Mama uit 1999, hun eerste hit. Na een daverend slotapplaus richtten de zangeressen zich nog één keer tot hun fans. "Dankjewel en vergeet alsjeblieft nooit: Ik ben Karen", zei Damen. "Ik ben Kristel", zei Verbeke. "En ik ben Kathleen", aldus Aerts. "Voor altijd jullie K3", besloten zij gezamenlijk voordat ze door de vloer van het podium verdwenen.