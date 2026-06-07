WHITE PLAINS (ANP) - Ronald Koeman wist al lang dat zijn assistent Ruud van Nistelrooij zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten zou melden. "Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was", vertelde de bondscoach op zijn laatste persconferentie voor het oefenduel van maandag met Oezbekistan. "Als er gezegd wordt dat het over 'familieomstandigheden' gaat, dan klinkt dat moeilijk en zwaar. Maar dit waren leuke familieomstandigheden", aldus Koeman, die verder niet zei wat het was.

"Ik heb hem daarvoor destijds toestemming gegeven", zei Koeman. "Ik wist het al een aantal maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem." De bondscoach gaf onlangs Quinten Timber geen toestemming om de finale van de Champions League tussen Arsenal en Paris Saint-Germain in Boedapest bij te wonen. De middenvelder wilde graag zijn broer Jurriën steunen die bij Arsenal speelt. "Ik vind niet dat je beide zaken kan vergelijken", zei Koeman.