HARRISON (ANP) - Marokko en Noorwegen hebben in een oefenduel in aanloop naar het WK voetbal gelijkgespeeld. In Harrison eindigde de wedstrijd tussen de twee WK-deelnemers in 1-1.

Brahim Díaz opende de score al in de 8e minuut voor Marokko, dat begon met PSV'er Ismael Saibari in de basis. Een tegenvaller voor bondscoach Mohamed Ouahbi was dat Noussair Mazraoui in de eerste helft moest worden gewisseld. In de tweede helft kwam Noorwegen op gelijke hoogte. Met nog een kwartier te spelen schoot Martin Ødegaard laag in de rechterhoek de 1-1 binnen.

Marokko zit in groep C met Brazilië, Haïti en Schotland. Noorwegen, dat voor het eerst sinds 1998 weer meedoet aan het WK voetbal, zit in groep I met Frankrijk, Senegal en Irak.