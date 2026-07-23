Bondscoach Japan blijft tot Azië Cup, Oiwa daarna opvolger

TOKIO (ANP/RTR) - Hajime Moriyasu blijft tot en met de Azië Cup van volgend jaar de bondscoach van Japan. De Japanse voetbalbond maakte donderdag bekend dat Go Oiwa, de coach van het elftal onder 21, hem na dat toernooi in februari 2027 zal opvolgen.

Moriyasu werd met het Japanse elftal in de zestiende finales van het WK voetbal uitgeschakeld door Brazilië. Het land had in de eerste groepswedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld tegen het Nederlands elftal.

Oiwa is oud-international van Japan. Hij blijft tot volgend jaar coach van Japan onder 21, dat zich voorbereidt op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.