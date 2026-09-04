De serie Spider-Noir met Nicolas Cage in de hoofdrol stopt al na één seizoen. Prime Video heeft besloten om de serie geen vervolg te geven, melden vakmedia als Variety en Deadline.

Spider-Noir werd gemaakt in het kader van een overeenkomst tussen Amazon MGM Studios en Sony Pictures Television. Ondanks dat de serie met Cage niet verdergaat, gaat de samenwerking tussen Amazon en Sony Pictures wel door. Volgens Deadline wordt er nog aan meerdere projecten gewerkt.

Het verhaal van de serie gaat over een ouder wordende en ongelukkige privédetective in het New York van de jaren dertig. Naast Cage bestond de cast uit Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston en Brendan Gleeson.

Hoewel Spider-Noir geen vervolg krijgt, werd de serie eerder wel goed ontvangen door kijkers en recensenten. Ook werd Spider-Noir genomineerd voor elf Emmy Awards.