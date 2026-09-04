De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdag het atletiekevenement Memorial Van Damme bijgewoond, dat voor de 50e keer plaatsvond. Het koningspaar ontmoette rond het evenement enkele iconen uit de sport.

Filip en Mathilde werden bij de jubileumeditie van de Memorial vergezeld door hun zoon prins Gabriël. Het gezelschap stond oog in oog met de atletieklegendes die "hun stempel hebben gedrukt" op de geschiedenis van het evenement, aldus het hof. Op beelden van het bezoek is te zien hoe Filip en Mathilde spreken met Carl Lewis, Dwight Stones, Mike Boit en Sergej Boebka.

De Memorial Van Damme werd opgericht ter nagedachtenis aan hardloper Ivo Van Damme, die bij een auto-ongeluk om het leven kwam.