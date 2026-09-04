SEVILLA (ANP) - Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, overgekomen van AZ, mocht na 69 minuten invallen en maakte in de 81e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0).

Real Betis betaalde 20 miljoen euro voor Parrott aan AZ. Real Madrid leed voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga, na drie overwinningen. Carlos Espí leek in de 87e minuut gelijk te maken voor de bezoekers, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel. Kylian Mbappé miste in blessuretijd een strafschop voor Real Madrid.

FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. De tegenstander van Feyenoord woensdag in de Champions League speelt zondag een uitduel met Valencia.