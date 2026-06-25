Extra maatregelen bij koninklijke bezoeken door extreme hitte

Museum Beelden aan Zee neemt vrijdag extra maatregelen om de verwachte hitte tijdens het bezoek van koningin Máxima. Ook het Kröller-Müller Museum, waar koning Willem-Alexander een bezoek aan brengt, houdt rekening met het warme weer. Beide bezoeken gaan ondanks de voorspelde temperatuur van ongeveer 37 graden gewoon door.

"We zorgen voor extra schaduwplekken", laat een woordvoerder van het museum waar Máxima ontvangen wordt aan het ANP weten. Ook zijn extra water en zonnebrand beschikbaar voor de aanwezigen. Koningin Máxima verricht vrijdagmiddag de officiële heropening van het vernieuwde museum. Daarbij opent zij onder meer Het SculptuurDuin, een vernieuwd buitenterrein waar natuur, architectuur en beeldhouwkunst samenkomen.

Het Kröller-Müller Museum verzorgt extra water, parasols, handwaaiers en voldoende schaduwplekken. Ondanks de extreme hitte staat een beklimming van driehonderd traptreden naar het kunstwerk Kijk Uit Attention op het programma van de koning.