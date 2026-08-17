Het Openbaar Ministerie zegt niet te kunnen bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat zei de officier van justitie maandag bij aanvang van de zaak tegen Van der H. Die wordt ervan verdacht dat hij een aanslag voorbereidde op de prinsessen. Wel zegt justitie voldoende bewijs te hebben dat de verdachte prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid.

Van der H. was volgens justitie in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Justitie verdenkt de man tevens van het bedreigen en bespugen van politieagenten in Harlingen en Leeuwarden.

Van der H. vertelde bij aanvang dat hij psychotisch was. En dat hij in de veronderstelling was dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Hij had ook spullen gekocht om te gaan survivalen.

Stemmen

De man, die uit het Groningse Uithuizen komt, werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd.

De verdachte zei in de rechtbank dat hij zich niet kan herinneren dat hij de namen van de prinsessen in de bijlen had gekerfd, wel tekenfilmfiguren en mogelijk een hartje. Op vragen van de rechtbank antwoordde de man dat hij stemmen hoorde die hem opdracht gaven om klaar te zijn voor een missie in Polen. Hij bereidde de reis zelf niet voor, maar wachtte daarvoor naar eigen zeggen op een seintje van Defensie.

Relatie met Amalia

Van der H. zegt het moeilijk te vinden om achteraf te verklaren wat hij voelde tijdens de psychose, die volgens hem twee jaar heeft geduurd. Hij was ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar zou trouwen, zei hij. "Dat werd allemaal ingegeven door mijn gedachten en stemmen in mijn hoofd."