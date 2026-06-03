De Amerikaanse zanger Peabo Bryson is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden, melden diverse Amerikaanse media. De artiest, bekend van een aantal Disney-klassiekers, werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte.

Bryson was bekend van de nummers A Whole New World uit de film Aladdin en Beauty and the Beast uit de gelijknamige Disneyfilm. Die twee duetten met Céline Dion en Regina Belle waren allebei goed voor een Grammy. Verder behaalde Bryson successen met nummers als Tonight, I Celebrate My Love, Feel the Fire en Reaching for the Sky.

"We zijn enorm ontroerd door de overweldigende hoeveelheid liefde, gebeden en steun van fans, vrienden en collega's over de hele wereld", liet de familie van Bryson weten in een verklaring aan People. "Hoewel ons hart gebroken is, vinden we troost in de wetenschap hoe geliefd Peabo was en hoeveel levens zijn geraakt door zijn stem. Zijn nalatenschap en muziek zullen generaties voortleven."