Gerard Joling zegt geen ruzie te hebben na stoppen met Toppers

Gerard Joling wenst zijn voormalige collega-Toppers "alle goeds". Dat zegt de zanger in een vlog op zijn YouTube-kanaal, waarin hij zich uitlaat over zijn recente aankondiging om te stoppen bij de gelegenheidsformatie.

De 66-jarige Joling noemt in zijn vlog de vele aandacht over zijn besluit. Daar blijft hij ook bij, vervolgt hij. Joling zegt veel gelezen te hebben over oud-collega's René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom. "Laat het heel duidelijk zijn, want ik heb met niemand ruzie of akelige dingen meegemaakt. Alleen dit is een keuze die ik gemaakt heb."

Volgens Joling heeft hij Smit inmiddels weer een paar keer gesproken en geappt met Van der Boom. Froger heeft volgens hem wel iets anders aan zijn hoofd. Van hem is bekend dat hij kampt met een auto-immuunziekte. "Die wil ik ook nog een keer vanaf deze kant ongelooflijk veel sterkte wensen en ik hoop dat zijn medicatie aanslaat. Dat hij straks weer een liedje mee kan dreunen bij De Toppers. Ik wens alle mannen natuurlijk alle goeds en dat weten ze ook heel diep in hun hart."

Het management van De Toppers liet eerder weten binnenkort uitsluitsel te geven over de nieuwe samenstelling van de groep.