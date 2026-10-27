Alois en Sophie van Liechtenstein bezoeken India

Erfprins Alois en erfprinses Sophie van Liechtenstein zijn op staatsbezoek in India. Het paar werd dinsdag officieel ontvangen door de Indiase president Droupadi Murmu en premier Narendra Modi.

De welkomstceremonie vond plaats bij het presidentieel paleis in New Delhi. Later op de dag legden Alois en Sophie onder meer een krans bij het monument van vrijheidsstrijder Mahatma Gandhi. Het eerste staatsbezoek van Liechtenstein aan India duurt nog tot en met woensdag. Het doel van het staatsbezoek is de diplomatieke en economische banden tussen de landen te verstevigen.

Alois krijgt momenteel een hoop kritiek van de Liechtensteinse bevolking vanwege zijn besluit om de versoepeling van de abortuswetgeving tegen te houden. De zoon van vorst Hans Adam vindt dat de nieuwe abortuswet het ongeboren leven niet genoeg beschermt. Het besluit leidde afgelopen weekend tot een protest van zo'n 250 mensen bij de residentie van het Liechtensteinse vorstenhuis.

Het was de eerste keer sinds 1961 dat een Liechtensteinse erfprins gebruikmaakt van zijn vetorecht.