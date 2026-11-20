Twee Deense mannen zijn in september gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een Oekraïense rapper, meldt de Deense omroep DR vrijdag na een rechtszitting. De mannen zouden door de Russische inlichtingendienst zijn ingehuurd om de rapper te liquideren.

Volgens de omroep werden de mannen op 25 september gearresteerd, kort voordat rapper Kyivstoner een concert zou geven in Charlottenlund, een voorstad van Kopenhagen. Ze werden staande gehouden in een voertuig waarin ook verschillende wapens werden aangetroffen. Het concert werd uiteindelijk geannuleerd.

Hoe de politie de mannen op het spoor kwam, is niet bekendgemaakt. Ook is niet onduidelijk hoe de Russische inlichtingendienst de Denen zou hebben gerekruteerd.

Het tweetal zit nog vast en ontkent de beschuldigingen. De Deense inlichtingendienst PET, de Deense minister van Buitenlandse Zaken Løkke Rasmussen en de minister van Justitie Nicolai Wammen houden om 16.00 uur een persconferentie over de zaak, meldt DR.