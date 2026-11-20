Koningin Mathilde heeft vrijdag gesproken met een groep vrouwen die zich inzet voor de strijd tegen seksueel oorlogsgeweld in Oost-Congo. Volgens het Belgische hof nam dergelijk geweld tegen meisjes en vrouwen in de regio het afgelopen jaar met 80 procent toe. Daarnaast is het voor slachtoffers steeds moeilijker om medische hulp te krijgen.

De vrouw van koning Filip bezocht in 2022 een ziekenhuis in Congo, waar ze toezegde aandacht te blijven vragen voor de slachtoffers van seksueel geweld. Het gesprek dat Mathilde vrijdag had is onderdeel van die belofte. Het Belgische hof heeft foto's gedeeld waarop te zien is hoe zij met de vier vrouwen in huiskamersetting spreekt.

Verder ontving de koningin vertegenwoordigers van Kids Unplugged, een initiatief dat kinderen pas op latere leeftijd toegang wil laten krijgen tot smartphones en sociale media. Ook vertegenwoordigers uit onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg waren bij het gesprek op het Koninklijk Paleis in Brussel.

Het gezelschap sprak over de impact van smartphonegebruik en sociale media op kinderen en jongeren. Daarbij kwam ook aan bod hoe deze doelgroep op een verantwoorde manier met de digitale wereld kan leren omgaan.