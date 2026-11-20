Prins Harry zegt dat het zelfvertrouwen van zijn kinderen, de 7-jarige Archie en 5-jarige Lilibet, enorm is gegroeid sinds ze naar een Britse school gaan. In een interview in het programma This Morning vertelt de prins dat zijn kinderen het naar hun zin hebben in het Verenigd Koninkrijk. Ook vertelt hij dat de verhuizing vanuit de Verenigde Staten voor zijn kinderen een "grote cultuuromslag" was.

"Het dragen van een schooluniform is een grote verandering voor ze, maar het heeft zeker geholpen", zei Harry tegen presentatoren Alison Hammond en Dermot O'Leary. "Hun zelfvertrouwen is enorm gegroeid sinds ze op een Britse school zitten. Dat is heel fijn om te zien." Ook vertelde hij dat Lilibet het Britse accent inmiddels kan nadoen als ze "mummy" zegt.

Harry zelf vindt het fijn om terug te zijn in zijn geboorteland, waar alles volgens hem weer vertrouwd voelt. "Ik heb de winters wel gemist", aldus de prins. Op de plek waar hij in Amerika woonde, waren er volgens hem geen "echte seizoenen". Harry en zijn vrouw Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, maar keerden afgelopen zomer met hun kinderen terug naar het Verenigd Koninkrijk.

Ook vertelde Harry over de komende editie van de Invictus Games die volgend jaar plaatsvindt in Birmingham. Hij legde uit waarom de stad veel betekent als gaststad van de Invictus Games. Volgens de prins werden honderden Britse militairen die in Irak en Afghanistan zwaargewond raakten, in het Queen Elizabeth Hospital in die stad behandeld.