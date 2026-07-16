People: Julia Garner en Mark Foster scheiden na 6 jaar huwelijk

Actrice Julia Garner en zanger Mark Foster gaan na meer dan zes jaar huwelijk uit elkaar. Dat bevestigt een bron aan entertainmentblad People.

Ozark-actrice Garner en Foster, de frontman van Foster the People, trouwden in 2019 in New York. Het Amerikaanse stel ontmoette elkaar in 2013 op het Sundance Film Festival en begon vervolgens met daten door contact via Instagram. Vertegenwoordigers van de twee hebben nog niet gereageerd op vragen van People.

Eerder deze maand bemachtigde de actrice nog een nieuwe hoofdrol. Ze speelt binnenkort in de nieuwe Apple TV+-miniserie Guilty Creatures.