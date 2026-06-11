Mick Jagger zingt als verrassing in pub in Oxford

Mick Jagger heeft afgelopen weekend een verrassingsoptreden gegeven in een bar in de buurt van de universiteit van Oxford. De frontman van The Rolling Stones was te gast bij Oriel College, onderdeel van de universiteit, waar hij samen met zijn partner Melanie Hamrick en studenten dineerde.

De 82-jarige Jagger zong, onder begeleiding van Stones-toetsenist Matt Clifford, het traditionele folklied Handsome Molly. De zanger heeft het nummer ook op zijn soloalbum Wandering Spirit uit 1993 staan. Een woordvoerder van The Half Moon, zoals de pub heet, zegt tegen de BBC dat het personeel "erg blij" was met het "verrassingsoptreden" van Jagger.

"The Half Moon is trots op zijn authentieke sfeer en gastvrije gemeenschap", zegt Johnnie van de bar tegen de Britse omroep. "Onze folksessie op zondag bestaat al vele jaren en staat open voor iedereen - of je nu een beginnende muzikant bent of een internationale rockster. Je weet nooit wat je te wachten staat bij The Half Moon."