In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De zogeheten schrijverssteen werd onthuld door Errold Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Ook familie van de auteur was erbij.

Arion (1936-2015) werd geboren op Curaçao en kwam op 18-jarige leeftijd naar Nederland om te studeren. In 1973 brak hij door met de roman Dubbelspel. Arion geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef romans, essays en gedichten zowel in het Nederlands als het Papiaments. Met zijn werk wilde hij mensen bewust maken van racisme en het leed dat het kolonialisme had veroorzaakt. Arion zette zich ook in voor de oprichting van een slavernijmonument in Amsterdam. Dat werd onthuld in 2002.

De schrijverssteen voor Arion is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrilho, die afgelopen zomer overleed.

In De Nieuwe Kerk liggen ook stenen voor andere schrijvers als Multatuli, Annie M.G. Schmidt, Hella Haasse en Anton de Kom.