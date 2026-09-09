Het afscheid van de Noorse koning Harald is afgelopen. Even voor 16.00 uur op woensdag verliet de Noorse koninklijke familie fort Akershus, waar de koning in een besloten ceremonie werd bijgezet in de koninklijke crypte.

Zodra koning Haakon de kapel verliet, werd de vlag van Akershus in top gehesen. Dit was het teken voor de rest van het land om ook alle vlaggen weer te hijsen. Langs de route waar eerder woensdag de rouwstoet langs ging, werd dat tegelijk gedaan. Ook klonken er ter ere van Haakon saluutschoten en feestelijk klokgelui, in schril contrast met de langzame slagen van eerder op de dag.

De familie vertrok per auto naar het paleis. Daar verschijnen koning Haakon, koningin Mette-Marit, koningin Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus later woensdagmiddag op het paleisbalkon.