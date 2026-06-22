Gitaren van Johnny Marr onder de hamer

De gitaren van Johnny Marr gaan deze zomer onder de hamer. Dat maakt veilinghuis Christie's maandag bekend. De instrumenten hebben ieder een geschatte waarde van tienduizenden euro's.

De collectie van de voormalige gitarist van The Smiths omvat zo'n tachtig gitaren en bestaat ook deels uit versterkers en tourapparatuur. De verwachte opbrengst van de stukken varieert van 1000 pond, omgerekend ruim 1160 euro, tot 80.000 pond, zo'n 92.600 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen.

In een verklaring zegt Marr het jammer te vinden afscheid te nemen van zijn instrumenten. Tegelijkertijd doet het hem goed dat de gitaren mogelijk terechtkomen bij mensen die er net zo veel van zullen genieten als hijzelf. "Ik ben al zo lang ik me kan herinneren gek op gitaren, sinds de eerste die ik kreeg toen ik 5 was", laat de Britse muzikant weten. "Elke gitaar die ik de afgelopen vijftig jaar heb aangeschaft, heeft geholpen om me als muzikant te ontwikkelen, met nieuwe liedjes, nieuwe klanken en technieken."

De veiling, met de titel Marr's Guitars: The Johnny Marr Collection, vindt plaats op 17 september in Londen. Over zijn gitaren bracht de muzikant in 2023 een boek uit, genaamd Marr's Guitars.