Bijna alle WK-duels tot nu toe in volle stadions gespeeld

KANSAS CITY (ANP) - De stadions van de speelsteden van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zitten ondanks de hoge ticketprijzen nagenoeg vol. In de eerste 36 van in totaal 104 wedstrijden zaten er 2.307.947 toeschouwers op de tribunes, laat een woordvoerder van de FIFA weten. Het gemiddelde aantal toeschouwers is 64.110. Maar liefst 99,54 procent van alle stoeltjes was bezet.

Vooraf vreesden veel mensen dat de stadions niet vol zouden zitten door de hoge ticketprijzen. Supporters van het Nederlands elftal betaalden ruim 400 euro om tijdens de wedstrijden op de eerste ring van de stadions in Dallas en Houston achter het doel op de tribune te zitten. Dat viel nog mee in vergelijking met wedstrijden die in kleinere stadions werden gespeeld.

De prijzen van de tickets voor het WK fluctueren omdat de FIFA zoals bij veel evenementen in de Verenigde Staten kijkt naar vraag en aanbod. Prijzen stijgen als duels populair zijn en zakken als er minder animo is om naar een WK-stadion te komen. Het WK van 2026 is op weg naar een toeschouwersrecord. Tijdens alle wereldkampioenschappen zaten er in 1994 de meeste fans op de tribune in de Verenigde Staten. Dat WK telde toen geen 104 maar 52 wedstrijden.