William: CEO's moeten hun jeugdidealen koppelen aan carrière

Prins William sprak maandag tijdens de London Climate Action Week. De prins vroeg de aanwezige CEO's om de idealen uit hun jeugd te combineren met hun huidige carrière. Hij benadrukte dat technologie en innovatie de planeet kunnen redden. Ook stelde hij dat hij en de aanwezigen in de zaal een plicht hebben om natuurbeschermers aan de frontlinie te beschermen.

"Ik denk: wees de leider die je wilde zijn toen je opgroeide, niet per se de leider die je op dit moment in je carrière bent. Ga terug naar hoe je was als kind, naar wat je destijds in de wereld wilde zien, en breng die waarden als CEO naar voren", zei de prins van Wales, gevraagd naar een gedachte die hij aan de aanwezigen zou willen meegeven. Over de innovatie in technologie zei hij: "Omarm die alsjeblieft ten goede".

Bij de bijeenkomst van United for Wildlife, een door hemzelf medeopgerichte organisatie die bedreigde diersoorten beschermt en handel in wilde dieren wil uitroeien, waren vertegenwoordigers van bedrijven als Google, Meta, Amazon, TikTok, Pinterest, eBay en Etsy.

Het ging er ook over rangers die de dieren ter plaatse in onder meer Afrika beschermen. "Zij zijn de reden dat we hier allemaal zijn; zij zijn degenen die de linie bewaken voor de bijzondere, kostbare zaken waar we wereldwijd om geven. We zijn het aan hen verplicht om daar voor hen voor te zorgen en hen te beschermen. Dat is onze plicht", besloot William.