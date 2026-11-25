De Britse gitarist Andy Taylor is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Dat hebben zijn voormalige collega's van Duran Duran en familie woensdag bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring op zijn website. Taylor overleed maandag thuis in het bijzijn van zijn familie.

"Voor de wereld was Andy een briljante gitarist, maar voor ons was hij de meest fantastische echtgenoot, een liefdevolle vader en de meest trotse grootvader", laat zijn vrouw Tracey weten namens de familie. "Andy heeft de afgelopen jaren met zoveel moed en vastberadenheid doorstaan. Hij gaf nooit op, vocht tot het allerlaatste moment en verloor nooit zijn levenslust."

Taylor was medeoprichter van de Britse band. "Andy was er vanaf het allereerste begin van ons verhaal bij", laten zanger Simon Le Bon, basgitarist John Taylor, toetsenist Nick Rhodes en drummer Roger Taylor weten. "Zijn spel was de drijvende kracht achter de nummers die ons de wereld over brachten", vervolgen ze. Met zijn nuchtere persoonlijkheid hield hij de band "met beide benen op de grond". De bandleden hebben ook ieder een persoonlijk bericht achtergelaten op de website.

Taylor zat tot en met 2006 bij Duran Duran. Hij stapte in 1986 na zes jaar uit de groep, maar keerde in 2001 weer enkele jaren terug. In 2022 maakte hij bekend dat hij prostaatkanker heeft. De muzikant scoorde met de band grote hits als Girls On Film, Rio en Hungry Like The Wolf.