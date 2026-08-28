Gladys Knight (82) gaat minder optreden

Gladys Knight heeft besloten om het rustiger aan te doen. De 82-jarige zangeres kondigt op Instagram aan haar optredens te minderen en zich te richten "op de volgende fase van mijn carrière en mijn verdere leven". Knight is al meer dan 75 jaar actief in de muziekindustrie.

"Ik ga meer tijd besteden aan projecten met mijn man en op bezoek bij mijn kleinkinderen, en ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk", schrijft de Midnight Train to Georgia-zangeres in haar verklaring. Knight en haar vierde echtgenoot William McDowell hebben samen zeventien kleinkinderen.

"Ik wil alvast even de tijd nemen om al mijn fans van de afgelopen driekwart eeuw te bedanken, omdat jullie de droom van een klein meisje hebben waargemaakt en haar bij elke stap hebben gesteund." Knight hoopt haar fans nog vaak te zien, zo sluit ze haar bericht af.

Fans speculeren al enige tijd dat het niet goed gaat met de zangeres. Op beelden is te zien dat Knight tijdens haar laatste shows vaak verward en afwezig overkomt. Volgens TMZ zouden mensen die aan haar tour werken haar situatie "tragisch" noemen. Vooralsnog staan dit jaar zeven shows gepland in de Verenigde Staten van haar lopende tournee.