Koningin Sonja arriveert vroeg bij ziekenhuis in Oslo

Koningin Sonja van Noorwegen is vrijdagochtend vroeg weer bij het Rikshospitalet, waar haar echtgenoot koning Harald is opgenomen, aangekomen. De vorstin arriveerde rond 07.40 uur, melden Noorse media.

De 89-jarige Sonja was donderdag tien uur achter elkaar in het ziekenhuis en vertrok pas 's avonds. Haar zoon kroonprins Haakon heeft waarschijnlijk de hele nacht bij de koning doorgebracht.

De gezondheidstoestand van de koning is "zeer ernstig". Donderdag aan het einde van de middag liet het hof weten dat zijn toestand onveranderd is.