Spaanse koninklijke familie woont concert bij in Oviedo

Koning Felipe, koningin Letizia, kroonprinses Leonor en prinses Sofía van Spanje hebben donderdagavond in Oviedo een concert ter ere van de Prinses van Asturiëprijzen bijgewoond. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op de avond voor de uitreiking van de prestigieuze internationale onderscheidingen.

Het 34e Concert van de Prinses van Asturiëprijzen vond plaats in het auditorium en congrescentrum Príncipe Felipe. Tijdens het concert werd het werk van componist Felix Mendelssohn uitgevoerd door het Symfonieorkest van het Prinsdom Asturië en het Koor van de Prinses van Asturiëstichting, onder leiding van de Portugese dirigent Nuno Coelho.

De Prinses van Asturiëprijzen worden jaarlijks uitgereikt voor opmerkelijke prestaties op gebieden als wetenschap, techniek, cultuur, sociaal werk, sport en humanitaire actie. Dit jaar is de Argentijnse voetballer Lionel Messi een van de winnaars. Hij was donderdagavond ook al in Oviedo. Hij ontmoette fans tijdens een bijeenkomst in een sportcentrum.