Meerdink maakt in tweede interland eerste treffers voor Oranje

BELGRADO (ANP) - Mexx Meerdink heeft in zijn tweede interland zijn eerste doelpunten voor het Nederlands elftal gemaakt. De 23-jarige AZ-spits deed dat uit tegen Servië in de Nations League.

Meerdink benutte in de dertigste minuut in Belgrado een strafschop, die was gegeven na een overtreding van Aleksa Terzić (0-1). In de 69e minuut schoot hij Oranje op aangeven van invaller Guus Til voor een tweede keer op voorsprong: 1-2.

Donderdag had Meerdink in het thuisduel met Duitsland in de Nations League (1-1) zijn debuut gemaakt voor Oranje. De aanvaller verving toen in de eerste helft de geblesseerd uitgevallen Brian Brobbey.

Meerdinks vader Martijn kwam in zijn loopbaan tot één interland, in 2006 tegen Ecuador.