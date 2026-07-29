Jon van Eerd wil Frankrijk niet verlaten om natuurbranden

Jon van Eerd denkt er niet aan om zijn Franse vakantiewoning weg te doen, nadat deze vorige week werd bedreigd door natuurbranden. "Dat zou ons hart breken", zei de theatermaker woensdag in RTL Boulevard.

"Het is hier natuurlijk elk jaar een gevarenzone", verduidelijkte Van Eerd, die nog in Frankrijk zit. "Tegelijkertijd: als het zo dichtbij komt, dan schrik je toch. Maar het is niet genoeg om te zeggen: ik ga hier weg."

Het gevaar is inmiddels geweken, aldus Van Eerd, die een woning in de Provence heeft. "Vanochtend hebben we voor het eerst weer de koffers uit de auto gehaald. (...) Vandaag is eindelijk de rust weer een beetje teruggekeerd. De branden zijn bedwongen, niet geblust nog, maar wel onder controle. Dus vinger aan de pols."