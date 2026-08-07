Promotieposters van de nieuwe Mummy-film van Lee Cronin mogen niet meer in de Londense metro hangen. Dat heeft de Britse advertentiewaakhond ASA bepaald. De poster, waarop een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog te zien is, zou "een realistische impressie van een dood kind" geven.

De ASA heeft het verbod ingesteld nadat er dertig klachten over de poster in de metro waren gekomen. Volgens de klagers zou de poster zowel kinderen als volwassenen bang maken. Het ingestelde verbod geldt niet alleen voor de metro, maar voor alle gebieden waar kinderen de poster kunnen zien.

Filmstudio Warner Bros., die achter de poster zit, heeft geklaagd over het verbod. Het bedrijf zegt dat de poster niet gemaakt is om aanstootgevend te zijn. Daarnaast zou de vrouw een neutrale gezichtsuitdrukking hebben. De poster kreeg volgens Warner eerder goedkeuring om in de Londense metro te mogen hangen.

Klagers wilden ook dat advertenties van de Mummy-film zouden verdwijnen van televisie en livestreamingplatformen, maar daar ging de advertentiewaakhond niet in mee. Ook klachten over een andere horrorfilm van Warner Bros., They Will Kill You, werden niet gehonoreerd. Een poster van die film zou mesgeweld verheerlijken, maar de ASA vond die poster fictief genoeg.