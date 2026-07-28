Gordon na maanden trainen klaar voor fotoshoot Men's Health

Gordon is na een periode van hard trainen klaar voor zijn fotoshoot voor Men's Health. "Gisteren was mijn laatste training voor de shoot die morgen is. Zes maanden van discipline en verandering van levensstijl en eetpatroon", blikt Gordon al terug op Instagram.

"Ik ga er morgen van genieten en laat het maar gebeuren", vervolgt Gordon. Hij hoopt daarna verder te gaan met zijn "betere ritme" en kijkt uit naar het moment dat het blad in oktober in de winkel ligt.

De presentator is verder onder meer dankbaar voor zijn coach. Het mooiste cadeau aan zichzelf vindt hij "een goed gezond fit lijf". "Dat gun ik iedereen, ook al ben je goed genoeg in welke vorm dan ook je verdient altijd meer en beter."