Gordon heeft opnieuw een haartransplantatie ondergaan. De zanger deelt op Instagram beelden van de behandeling, die dit keer plaatsvond in Delft.

"Binnenkort heb ik een paardenstaart", grapt Gordon in de video. Volgens de zanger zijn tijdens de ingreep 3200 haarzakjes met in totaal 6400 haren getransplanteerd. "Geen pijn, geen last, niets", schrijft hij over de behandeling.

Het is niet de eerste keer dat Gordon de behandeling ondergaat. Eind 2022 liet hij ook al een haartransplantatie uitvoeren, destijds in Dubai.