Het eerste officiële werkbezoek van koning Haakon als koning van Noorwegen stond in het teken van "totaalverdediging, democratie en de manier waarop we samen veilige en sterke lokale gemeenschappen opbouwen". Dat deelt het Noorse hof dinsdag in een terugblik op het bezoek van de koning aan de zeer noordelijk gelegen gemeente Narvik.

Haakon wees in zijn toespraak op het plein in de stad Narvik op de sterke cultuur van vrijwilligerswerk in de regio. "Hier in het noorden weten jullie hoe belangrijk het is dat niemand er alleen voor staat wanneer het er echt op aankomt", zei hij.

Haakon ontmoette tijdens zijn bezoek ook Magne Øyo, een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Ook bezocht hij het Noorse oorlogsonderzoekscentrum en museum Narviksenteret en sprak hij met hulpdiensten uit de omgeving.