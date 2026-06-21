De Britse tv-kok Gordon Ramsay wordt voor het eerst opa. Zijn dochter Holly Ramsay maakte op Instagram bekend dat zij in verwachting is van haar eerste kind met haar echtgenoot, de Britse zwemmer Adam Peaty.

"Baby Ramsay-Peaty komt in december 2026", schreef de 26-jarige Ramsay. Ook maakte ze bekend dat zij en Peaty een dochter krijgen.

De 59-jarige tv-kok reageerde enthousiast onder het bericht. "Gefeliciteerd aan jullie beiden, veel liefs, pap", schreef Ramsay. "Ik ga een superenthousiaste opa zijn, vooral met kerst."