Minister Sterk (Sport) ziet dat sport op WK voetbal verbroedert

KANSAS CITY (ANP) - Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) heeft op het WK voetbal met eigen ogen gezien dat sport verbroedert. "In deze moeilijke tijden zorgt sport voor een zachte diplomatie", zei Sterk in Kansas City tegen het ANP waar ze samen met het koningspaar en prinses Ariane de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador bezocht. "Sport staat op het WK centraal. En dat is maar goed ook."

Sterk bezocht op vrijdag samen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane het duel van het Nederlands elftal in Houston tegen Zweden. Daarna reisde het gezelschap met het regeringsvliegtuig door naar Kansas City. "Het was bij Oranje één groot feest", vertelde Sterk bij de ingang van het Kansas City Stadium. "Het begon al bij de fanwalk. Mensen kwamen van alle kanten in het oranje aanzetten. Oranje heeft heel goed gespeeld. Al was het soms wel spannend. Na afloop ben ik met het koningspaar en de prinses naar de kleedkamer geweest. Het vertrouwen was groot daar."

Volgens Sterk kan de 5-1-zege van Oranje iets extra's teweegbrengen. "Ik denk dat we met deze wedstrijd op de schouders zijn gaan staan van de vorige", aldus Sterk. "In het kabinet zeiden ze al dat ik beter kon blijven. Maar er moet ook nog gewerkt worden in Nederland. Er zijn nog twee weken te gaan voor het reces begint. Ik heb de halve finale nu in mijn agenda staan. We gaan zien hoever Nederland komt en wie er dan met me meegaat." En dan lachend: "Of Curaçao natuurlijk. Of nog beter allebei."

Uniek

Sterk had net als de koning, de koningin en de prinses in Kansas City het shirt van Oranje verruild voor het nationale tricot van Curaçao. Met trots droeg Sterk haar naam op haar rug. "Prachtig om te zien waar een klein eiland groot in kan zijn. Na de honkballers zijn nu ook de voetballers van Curaçao rolmodellen geworden. Ik heb al met de minister van Sport van Curaçao gesproken om nog meer samen te gaan werken. En om de infrastructuur te verbeteren voor de sport."

De Nederlandse minister vond het een voorrecht dat ze twee teams uit het Nederlandse koninkrijk op één dag kon zien. "Dat is uniek", zei Sterk, die vertelde dat de koning door FIFA-voorzitter Gianni Infantino was uitgenodigd. De koning zat tijdens Nederland - Zweden naast Infantino. Sterk stelde dat ze de Amerikaanse president Donald Trump niet had gezien. "Als hij er was geweest, dan hadden we dat wel geweten", zei de minister, die na afloop van het verrassende 0-0 gelijkspel tussen Curaçao en Ecuador weer met de koning, koningin en prinses naar huis vloog.