Spelers Oranje zien na ruime WK-zege veel ruimte voor verbetering

HOUSTON (ANP) - De spelers van het Nederlands elftal waren na afloop van de ruime zege op Zweden in de groepsfase van het WK (5-1) in het Houston Stadium eensgezind in hun mening. Euforie was er over het gevarieerde, snelle aanvalsspel en de vele doelpunten. Kritische geluiden klonken er over de kansen en ruimte die Oranje op meerdere momenten weggaf.

"Natuurlijk baart dat me zorgen", sprak Denzel Dumfries, die de assist gaf bij de 2-0 van Brian Brobbey en de 3-0 van Cody Gakpo. "We gaan ermee aan de slag. Ik ben ervan overtuigd dat we tot een oplossing komen. Wat zegt dat over ons, dat we na een 5-1-overwinning nog genoeg ruimte voor verbetering zien? Dat geeft aan dat er honger is in deze groep."

Op de vraag van een buitenlandse journalist of Nederland het WK kan winnen, zei de 30-jarige Dumfries, die bezig is aan zijn vierde eindtoernooi: "Ik denk dat we daartoe in staat zijn, maar er komen veel landen in aanmerking voor de titel".

Drinkpauze

Dumfries was erg blij voor Brian Brobbey, die verrassend in de basis mocht beginnen en binnen achttien minuten twee keer scoorde. De rechtervleugelverdediger vierde de treffers uitgebreid met de spits. "De complimenten aan Brian. Je ziet hoeveel impact hij heeft met zijn fysiek. We hebben in deze groep spitsen met verschillende kwaliteiten. De kwaliteiten van Brian hebben we goed benut."

Jan Paul van Hecke, die rechts in het centrum van de verdediging staat, sprak vergelijkbare woorden. "Nee, we zijn nog niet op ons best. Maar dat moet nu ook nog niet. Op dat punt moeten we juist komen", aldus de nieuweling van Tottenham Hotspur, die Oranje na een sterke start zag terugvallen en daar mede de nieuw ingevoerde drinkpauze als oorzaak voor noemde. "Zweden ging in een wat andere formatie spelen en wij hadden daar geen grip op. We moeten daar beter op reageren."

Kritisch

Gakpo bleef ondanks de ruime zege ook kritisch. "We hadden vandaag meer variatie in ons aanvalsspel en de doorgevoerde wissels zorgden voor een goede impact. We moeten onze ogen niet sluiten voor de zaken die minder goed gingen. Er blijft veel ruimte voor verbetering."

Aanvoerder Virgil van Dijk zag Oranje in zijn ogen te veel kansen weggeven. "Er zaten momenten bij dat het beter kan, maar we mogen nu wel tevreden zijn", sprak de verdediger van Liverpool, die ook blij was voor bondscoach Ronald Koeman, die in de eerste wedstrijd tegen Japan ongelukkig wisselde. "Als zoiets gebeurt, wil je niet dat je dat nog eens overkomt. Dat hebben we besproken."

Van Dijk gunde Brobbey zijn twee treffers. "Brian is een jongen met karakter. 'What you see is what you get'. Hij werkt hard."