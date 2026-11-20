Ron Boszhard, Stephanie van Eer en Freek Bartels spreken stemmen in voor de Nederlandse versie van de bioscoopfilm The Cat in the Hat. Eerder maakte Warner Bros. Pictures Animation al bekend dat Kor Hoebe de titelrol inspreekt in de nasynchronisatie. Ook zijn onder anderen Joey Schalker, Danny Westerweel en Dennis Willekens in de film te horen.

De animatiefilm is gebaseerd op het beroemde gelijknamige personage van kinderboekenschrijver Dr. Seuss. De Kat met de Hoed staat voor een lastige opdracht: hij moet broer en zus Gabby en Sebastian helpen zich thuis te voelen na een verhuizing. Maar de missie dreigt volledig uit de hand te lopen.

In de Engelstalige versie wordt de hoofdrol ingesproken door Bill Hader. In 2003 verscheen er wel al een liveactionfilm over de boekenreeks van Dr. Seuss, met Mike Myers in de hoofdrol.

The Cat in the Hat draait vanaf 2 december in de Nederlandse bioscopen in zowel de Engelse als de Nederlandstalige versie.