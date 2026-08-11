Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven zijn op 4 september aanwezig bij een receptie voorafgaand aan het jaarlijkse Transatlantic Dinner van de Netherland-America Foundation (NAF) in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

De NAF zet zich in om de Nederlands-Amerikaanse vriendschap op onder meer cultureel, wetenschappelijk en educatief gebied te bevorderen. Met het jaarlijkse diner viert de NAF de banden tussen Nederland en de Verenigde Staten en wordt geld ingezameld voor uitwisselingsprogramma's voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

De 83-jarige Margriet en de 87-jarige Van Vollenhoven zijn beschermpaar van de NAF en wonen vaker evenementen van de organisatie bij.