De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten heeft nog voor de feestdagen de Gouden Film-status behaald. De film, waarin rollen zijn weggelegd voor onder andere Tineke Schouten en Monique Westenberg, heeft een maand na zijn release al 100.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. Dat maakt het Nederlands Film Festival maandag bekend.

De award werd in Hoogmade door een aantal pieten overhandigd aan regisseur Lucio Messercola. Ook Schouten, die een van de hoofdrollen vertolkt, en Westenberg waren daarbij aanwezig. Naast de actrice en ex-partner van André Hazes, maken ook Robert ten Brink, Martien Meiland, Chris Tates en Jan Smit hun opwachting in de film.

De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten is de veertiende titel die dit jaar een Gouden Film-status heeft behaald. Het verhaal draait om een Sinterklaas die bij aankomst in Nederland te maken krijgt met extreme weersomstandigheden, waardoor pakjesavond in gevaar dreigt te komen.