Koning Charles ontvangt president Zelensky op audiëntie

De Britse koning Charles heeft in Buckingham Palace in Londen bezoek gehad van de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. De president deelt een foto van het bezoek op sociale media, waarop te zien is hoe de mannen elkaar een hand geven.

"Ik dank koning Charles voor de audiëntie. Het is belangrijk voor me dat ik de kans krijg om hem persoonlijk te bedanken voor zijn onwankelbare steun aan Oekraïne", schrijft Zelensky bij de foto. "Wij waarderen alle hulp die het Verenigd Koninkrijk heeft geboden."

De Oekraïense president heeft de Britse koning vaker bezocht. De laatste keer dat de twee een ontmoeting hadden was op 8 juni.