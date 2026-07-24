Media: Prins Harry bezocht oom Charles Spencer met gezin

Het lijkt erop dat prins Harry zijn vrouw Meghan en hun kinderen onlangs heeft meegenomen naar zijn oom Charles Spencer in Althorp in het Britse Northamptonshire. Volgens het Britse persbureau PA Media zijn Spencer en zijn echtgenote namelijk te zien op een van de door Meghan op Instagram geplaatste nieuwe vakantiefoto's.

Op de betreffende foto ligt Meghan op een zonnebedje aan een zwembad. Ze aait een hond en op de achtergrond zijn twee mensen te zien die volgens PA Media "een treffende gelijkenis vertonen met Charles Spencer en zijn nieuwe vrouw Cat Jarman".

Het is bekend dat Meghan en prins Archie en prinses Lilibet onlangs vanuit de Verenigde Staten achter Harry aan waren gereisd naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij was in het kader van de Invictus Games. Hij bezocht ook zijn oom op het landgoed van de familie Spencer in Northamptonshire, waar zijn moeder prinses Diana op een van de eilanden begraven ligt.

Gezin

Naar aanleiding van de nieuwe vakantiefoto's lijkt het er nu op dat zijn gezin mee was. Op een van de foto's loopt prinses Lilibet door een tuin, die zich ook bij het landgoed zou kunnen bevinden, en op weer een andere foto gooit Harry zijn dochter omhoog in een zwembad.

Tijdens hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk namen Harry en Meghan hun kinderen ook voor het eerst in vier jaar mee naar koning Charles. Ze ontmoetten hun opa in zijn residentie in Highgrove. De hertog van Sussex en zijn gezin wonen sinds 2020 in Californië.