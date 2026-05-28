Gouden Bal in oktober voor het eerst uitgereikt in Londen

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Gouden Bal wordt dit jaar voor het eerst in Londen uitgereikt. Dat is ter gelegenheid van de zeventigste editie van de trofee voor beste voetballer ter wereld, meldt de organisatie. De Engelsman Stanley Matthews won in 1956 als eerste de Gouden Bal.

Het Franse sportmagazine France Football reikt de prijs, in samenwerking met de Europese voetbalbond UEFA, jaarlijks uit. Ousmane Dembélé, vleugelspeler van Paris Saint-Germain, won de prijs vorig jaar tijdens een ceremonie in Parijs.

De locatie in Londen voor de ceremonie op 26 oktober is nog niet bekendgemaakt.