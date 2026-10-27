Suzan & Freek bij uitblinkerslunch koningspaar

Suzan en Freek Rikkerink behoorden dinsdag tot de gasten bij de uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Paleis Noordeinde. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

Het zangduo was uitgenodigd als winnaar van de Popprijs 2025 en de 3FM Award in de categorie Beste Live Moment.

In totaal stonden 27 personen op de gastenlijst. Ook onder anderen documentairemaker Qian van Binsbergen, schrijfster Connie Palmen, radiomaker Hans Schiffers en columnist Yesim Candan stonden op de gastenlijst. Dat gold ook voor wielrenster Hetty van de Wouw, winnaar van de Libris Literatuurprijs Bert Natter en de winnaars van de Machiavelliprijs, presentatoren Merel Westrik en Jeroen Kramer.

Het koningspaar biedt een paar keer per jaar een lunch aan als erkenning voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dinsdag was de 42e keer.