Groningse uitgeroepen tot Miss Nederland 2026

De Groningse Melissa Bottema is zaterdag uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Ze mag Nederland daardoor in november vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van Miss Universe in Puerto Rico.

De 25-jarige Bottema wist de jury volgens de organisatie te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Het model wil zich inzetten voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de mentale weerbaarheid van jongeren.

De Miss Nederland-verkiezing maakte vorig jaar een doorstart met een nieuwe organisatie en nieuwe koers. Zo is er geen bikinironde meer en mogen vrouwen van alle leeftijden en achtergronden zich aanmelden. Daardoor ontving de organisatie een recordaantal van 5180 aanmeldingen.