Iran niet als nummer 3 naar laatste 32 van WK, Algerije wel

TIJUANA (ANP) - Iran is er niet in geslaagd voor het eerst in de geschiedenis op een WK voetbal voorbij de groepsfase te komen. Het Aziatische land hoort niet bij de acht beste nummers 3 en is uitgeschakeld. Iran gaat met 3 punten naar huis. Algerije plaatste zich als achtste nummer 3 bij de laatste 32 na een 3-3-gelijkspel tegen Oostenrijk.

De selectie van Iran vierde in de nacht van zaterdag op zondag in het basiskamp in Mexico heel even feest toen het bereiken van de laatste 32 heel dichtbij leek. Een late gelijkmaker van Oostenrijk tegen Algerije veranderde alles weer. Iran hoort samen met Zuid-Korea, Schotland en Uruguay tot de vier nummers 3 voor wie net als twaalf nummers 4 het WK na de groepsfase voorbij is.

Iran deed voor de zevende keer mee aan een WK. En wederom kwam het land niet verder dan de groepsfase. Zweden, Ecuador, Ghana, Bosnië en Herzegovina, Paraguay, Senegal en de Democratische Republiek Congo gaan samen met Algerije als beste nummers 3 door op het WK.

De zestiende finales van het WK beginnen zondag in Inglewood met gastland Canada tegen Zuid-Afrika. De winnaar van die ontmoeting treft de winnaar van Nederland - Marokko in de achtste finales. Het is voor het eerst dat er tijdens een WK zestiende finales worden gespeeld. Nooit eerder deden er 48 deelnemers mee.