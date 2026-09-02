Bijna de hele Zweedse koninklijke familie gaat naar de uitvaart van koning Harald. Dat valt te lezen op de website van het Zweedse koningshuis. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia reizen naar Oslo voor de uitvaart, net als kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel.

Volgens het Zweedse hof zijn ook prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia aanwezig, evenals dochter prinses Madeleine en haar man Christopher O'Neill. Ook prinses Christina, de jongste zus van Carl Gustaf, en haar echtgenoot Tord Magnuson worden genoemd.

De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald is op 9 september in de kathedraal van Oslo. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan daar volgende week heen.