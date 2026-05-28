Sabalenka naar derde ronde op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld uit Belarus won in twee sets van Elsa Jacquemot uit Frankrijk: 7-5 6-2.

Sabalenka jaagt nog op haar eerste titel in Parijs. Vorig jaar verloor ze de finale van de Amerikaanse Coco Gauff.

Tegen Jacquemot, de nummer 67 van de wereldranglijst, leverde Sabalenka in de eerste set een keer haar opslagbeurt in. Ze won die van de Française twee keer. In de tweede set overleefde ze zelf in haar eerste game drie breakpoints en won ze twee keer de service van haar tegenstander. Nadat ze haar eigen opslagbeurt nog een keer inleverde, brak ze meteen terug en benutte haar eerste matchpoint.