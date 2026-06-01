Oranje-tegenstander Tunesië verliest van Oostenrijk

WENEN (ANP) - Tunesië, de derde tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK voetbal, heeft in een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In het Ernst Happelstadion in Wenen wonnen de Oostenrijkers met 1-0 van de ploeg van bondscoach Sabri Lamouchi.

Oostenrijk speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Konrad Laimer wegens hands. Na ruim een uur bracht Marcel Sabitzer Oostenrijk toch op voorsprong met een intikker op aangeven van Stefan Posch.

Bij Tunesië speelde de in Nederland geboren Omar Rekik de hele wedstrijd.

Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase. In groep F zitten verder Japan en Zweden.