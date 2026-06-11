Hadewych Minis en Geert van Rampelberg spelen de hoofdrollen in een nieuwe serie van Netflix. De reeks wordt geregisseerd door Paula van der Oest en Remy van Heugten. De serie, waarvan de naam op dit moment nog niet bekend is gemaakt, verschijnt naar verwachting in 2027.

De serie gaat over de toxische relatie tussen de verstandige Alex (Minis) en de grillige Christiaan (Van Rampelberg). Andere rollen zijn voor onder anderen Ruben van der Meer, Marcel Hensema, Tina de Bruin, Yootha Wong-Loi-Sing, Freek Bartels en Fockeline Ouwerkerk.

"Ik kijk ernaar uit om dit kwetsbare verhaal, gedragen door een schitterende cast, tot een serie te vertalen", zegt Van der Oest. "Een anatomie van een toxische relatie neerzetten vraagt om precisie en wederzijds vertrouwen van iedereen op de set. Ik verheug me op de komende draaiperiode en op de samenwerking met Netflix."

Van der Oest is bekend als regisseur van films als Lucia de B. en Tonio. Ook regisseerde ze onder meer de serie De Joodse Raad voor de NPO. Van Heugten werkte eerder onder meer aan series als Judas en De Fractie. De productie is in handen van NL Film en Sunny Pictures.