Yibbi Jansen is heel blij met de vele reacties die ze heeft gekregen op de documentaire Yibbi, Stilte voor de slag van de NOS. De documentaire was vrijdagavond, een dag voor de eerste WK-wedstrijd van de hockeysters, op televisie te zien.

"Ik heb echt superveel mooie en lieve reacties gekregen", zei Jansen na afloop van de 2-0-zege op Chili. "Iedereen vond het een mooie documentaire en een eerlijk verhaal. Ik ben blij dat terug te horen. Dit is ook echt mijn verhaal, hoe ik tot nu toe hier ben gekomen. Ik ben daar gewoon trots op, dus het is heel leuk om dan zoveel positieve reacties te krijgen."

Ook de teamgenoten van Jansen hadden de documentaire nog niet gezien en konden die pas vrijdagavond bekijken. "Ze waren heel lief voor me. Ik kreeg hele fijne reacties, dat waardeer ik echt enorm."

Jansen vertelde in de documentaire over haar weg naar de top in het Nederlandse hockey, maar ook over de persoonlijke keuzes met grote gevolgen. Zo meldde ze zich af voor Oranje voorafgaand aan de Olympische Spelen van Tokio, omdat ze zich mentaal uitgeput voelde onder de leiding van de toenmalige bondscoach Alyson Annan.