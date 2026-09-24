Van Bommel trapt niet in grap van Belgische journalist

ROME (ANP) - Mark van Bommel trapte donderdag niet in een grap van een Belgische journalist die hem zijn basisopstelling probeerde te ontfutselen. De Nederlander maakt vrijdag zijn debuut als bondscoach van het Belgische nationale voetbalelftal met een Nations League-wedstrijd in en tegen Italië.

"Coach, het is een traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. Wat wordt de uwe?", vroeg een journalist volgens Belgische media aan Van Bommel. De 49-jarige trainer trapte niet in de val, maar checkte nog bij zijn aanvoerder Youri Tielemans of het klopte.

De wedstrijd tegen Italië is de eerste voor de Belgen na de 2-1-nederlaag in de kwartfinales van het WK tegen de latere wereldkampioen Spanje. Toch wist Van Bommel druk bij Italië neer te leggen. "Voor Italië staat er druk op omdat ze zich drie keer niet voor het WK hebben gekwalificeerd", aldus de Nederlander. "Wij moeten dan weer bevestigen na het WK."